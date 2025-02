Lotta al consumo di droga tra ragazzi. In campo anche il fiuto speciale di Zorro

È un collaboratore prezioso, Zorro, il cane antidroga della Polizia locale. L’altro giorno ha rinvenuto tracce di sostanze stupefacenti nelle vicinanze dell’Istituto Falcone. Il suo fiuto ha consentito l’individuazione di residui di spinelli con molta probabilità abbandonati alla vista delle pattuglie. L’attività è stata estesa ai luoghi circostanti frequentati dagli studenti e nelle vicinanze di un parcheggio. Zorro ha individuato un nascondiglio utilizzato per lo stoccaggio e la distribuzione di piccole dosi di sostanze illecite. Occultata sotto una pietra è stata trovata una busta con all’interno un piccolo quantitativo di hashish pronto per essere utilizzato. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di contrasto al consumo di stupefacenti tra i giovani, un fenomeno che continua a destare grande preoccupazione. Ros. Fo.