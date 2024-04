Logistica green: l’idea studiata per le imprese

È possibile una logistica "green", in linea con la sostenibilità ambientale? La Liuc-Università Cattaneo vuole creare un catalogo permanente delle migliori soluzioni, implementate con successo sia in Italia che all’estero, attraverso il suo "Green transition hub" e per realizzare il quale chiama a raccolta le imprese. "Chiediamo a tutte le aziende interessate – spiega il professor Alessandro Creazza, direttore del Green transition hub - di segnalarci le soluzioni sostenibili che hanno adottato nei loro processi logistici e di gestione della catena di approvvigionamento. Le migliori soluzioni saranno pubblicate nel "Green logistics radar: una piattaforma web aperta che mira a diventare un punto di riferimento per il settore". S.V.