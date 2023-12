Litiga col fratello ed estrae un coltello: arrestato cinquantasettenne

È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Legnano per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. In manette è finito un uomo di 57 anni al culmine di una violenta lite con il fratello. E’ stata una vigilia di Natale turbolenta a Inveruno dove il 57enne e il fratello di 53 anni hanno avuto un dissidio. Le parole tra di loro si erano fatte sempre più forti, tanto da attirare l’attenzione dei vicini di casa che hanno allertato i carabinieri. Al culmine del litigio il fratello maggiore si era scagliato contro il 53enne picchiandolo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione competente, quella di Cuggiono. I militari sono entrati nell’abitazione e hanno trovato il 57enne che brandiva un coltello pronto a scagliarsi contro il fratello. Hanno faticato non poco per disarmarlo. Alla fine i militari sono riusciti a togliergli il coltelloprima che lo usasse contro il fratello. Per lui è scattato l’arresto per l’aggressione e la resistenza. Verrà trasferito al tribunale di Milano per la direttissima. G.M.