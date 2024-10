Legnano, litigano durante una partita a carte: uno dei giocatori si sente male e muore

Legnano (Milano), 2 ottobre 2024 – Una lite durante una partita a carte finisce in tragedia. La vicenda, accaduta lunedì pomeriggio al centro sociale Pertini-Il Salice in via dei Salici nel quartiere Mazzafame, a Legnano, è ancora tutta da chiarire e se ne sta occupando la polizia.

Stando a una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, due persone avrebbero cominciato a litigare per una giocata. E, all’improvviso, uno dei due, 78 anni, è crollato a terra colpito da un malore. Subito sono stati chiamati i soccorsi che, intervenuti, hanno trasportato l’uomo in ospedale in ospedale. Il 78enne è però deceduto nella notte.

Gli agenti della Polizia di Stato stanno ora cercando di accertare se l’uomo sia stato colpito da un pugno oppure no, durante la discussione. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha già disposto l'autopsia mentre la scientifica ha già effettuato alcuni sopralluoghi. Gli inquirenti sono al lavoro per rintracciare tutti i presenti al momento della lite e raccoglierne le testimonianze.