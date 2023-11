Lite finita con un ferito. Terzetto in manette

In manette tre persone, due uomini e una donna, arrestati a Varese dopo la violenta lite che nel pomeriggio di domenica si è conclusa con il ferimento di un uomo di 52 anni, colpito con un coltellino a scatto alla coscia. Sulla vicenda continuano le indagini degli agenti della Squadra Volante che sono subito intervenuti sul posto appena segnalata l’aggressione con la richiesta di soccorsi. I tre arrestati sono già noti alle forze dell’ordine, ancora da chiarire i motivi della lite, secondo una prima ricostruzione, scoppiata all’interno di un bar e poi continuata sul marciapiede, in viale Borri. Ad avere la peggio il cinquantaduenne, secondo alcune testimonianze preso a calci e pugni, poi ferito alla coscia con un coltellino che pare tenesse in mano per difendersi prima di essere disarmato e quindi colpito da uno degli aggressori. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo, non era in pericolo di vita, mentre gli agenti nel giro di poco tempo hanno individuato i due uomini e la donna, coinvolti nella violenta lite, per i quali sono scattate le manette.