Lite finisce a pugni. Scontro tra connazionali. Mistero sul movente

Serata di tensione domenica a Parabiago, dove un litigio tra stranieri è degenerato in violenza, portando al ferimento di un giovane e all’intervento delle forze dell’ordine. Erano circa le 21 quando, in via Sant’Anna, all’altezza del civico 16, alcuni passanti hanno segnalato un acceso diverbio tra alcuni cittadini di origine straniera. In pochi minuti dalle parole si è passati ai fatti: uno scontro fisico improvviso ha coinvolto due uomini, culminato con un pugno in pieno volto sferrato a un ragazzo di 24 anni di origini sudamericane. L’aggressione ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno immediatamente allertato il numero di emergenza. Sul posto sono arrivati rapidamente i carabinieri della stazione locale e un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, accompagnata da un’automedica.

Le condizioni del giovane, subito dopo il colpo ricevuto, sono apparse serie, tanto che i soccorritori hanno deciso di trasportarlo con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano per accertamenti e cure. Fortunatamente, nonostante la violenza del colpo e l’iniziale preoccupazione, i medici hanno escluso gravi conseguenze: il giovane ha riportato ferite lievi ed è stato trattenuto in osservazione.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti e, soprattutto, le motivazioni alla base del litigio. I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto e identificare tutti i soggetti coinvolti. Non è ancora chiaro se i due si conoscessero già o se la lite sia scoppiata per futili motivi.

I militari dell’Arma stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per fare piena luce su quanto è accaduto l’altra sera.

L’episodio di domenica ha suscitato una certa preoccupazione tra i cittadini del quartiere, che chiedono maggiore sicurezza e controlli, soprattutto nelle ore serali. Via Sant’Anna, normalmente tranquilla, è stata teatro di un fatto di cronaca che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza urbana e della convivenza civile.