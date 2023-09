Una donna si lamenta perché il cane abbaia troppo forte, il proprietario la stende con uno schiaffo

Abbiategrasso (Milano) – È stata trasferita in ospedale con il codice verde una donna di 50 anni che l’altra sera, per una banale lite, è stata colpita da un uomo con un forte schiaffo, che l’ha fatta cadere a terra. Tutto è accaduto nella zona di via Cavour ad Abbiategrasso, all’altezza del Carrefour. La signora era al telefono con la mamma quando ha incrociato una coppia a passeggio con un cane. Quest’ultimo ha iniziato ad abbaiare talmente forte che la donna non riusciva più a sentire la mamma dall’altra parte del telefono. Si è indispettita dicendo ad alta voce di non riuscire a sentire nulla per il forte abbaiare. Cosa che ha dato fastidio alla proprietaria dell’animale e, ancora, di più al marito che si è avvicinato alla 50enne colpendola. Una reazione violenta e gratuita, del tutto sproporzionata alla situazione che si era creata.

L’uomo ha subito compreso di avere esagerato. L’ha sollevata da terra, ma poi è salito di corsa in auto con moglie e cagnolino per partire e dileguarsi. A quell’ora c’era parecchia gente in giro nel centro di Abbiategrasso. Sono stati allertati i soccorsi giunti in via Cavour con l’equipaggio di turno della Ata di Zelo. La donna era spaventata per tanta violenza, ma per fortuna non in condizioni critiche. È stata valutata sul posto e accompagnata al pronto soccorso del Fornaroli in codice verde. A questo punto la vicenda proseguirà a querela di parte. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno avviato le ricerche del responsabile. Qualcuno avrebbe preso parte del numero di targa dell’auto usata dalla coppia, cosa che potrebbe consentire di rintracciarli.