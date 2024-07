L’Interclub ha spento trentacinque candeline. Grande festa con lo “scudettato” Muraro

L’Interclub Abbiategrasso Nerazzurra ha festeggiato i suoi primi 35 anni di attività con una due giorni che ha richiamato la partecipazione di tanto appassionati nerazzurri e anche di uno scudettato degli anni Ottanta, Carlo Muraro. Il club si era costituito due anni prima della nascita ufficiale come sezione di Abbiategrasso dell’Inter club Pontevecchio, dedicata all’abbiatense che regalò uno storico scudetto all’Inter, Gianni Invernizzi.

Oggi i soci, guidati da Andrea Garigiola, sono 400 e seguono la squadra in casa e in quasi tutte le trasferte, anche fuori dai confini nazionali. La festa nerazzurra avrà un’appendice il prossimo 13 ottobre per l’happy hour che si terrà a villa Umberto: sino a quella data sono in vendita le birre celebrative del ventesimo scudetto realizzate dal birrificio abbiatense La Morosina. Il ricavato verrà devoluto all’Hospice di Abbiategrasso.