L’incasso delle multe migliorerà la segnaletica

Tra il primo gennaio e il 31 ottobre di quest’anno a Casorate Sempione sono state rilevate multe per 95.427,23 euro, si tratta di violazioni amministrative e del codice della strada. In parte quei soldi verranno utilizzati per interventi per migliorare la segnaletica stradale e mettere in sicurezza alcuni tratti stradali.

Conferma il sindaco Dimitri Cassani "Ci sono molte cose da sistemare, cominceremo da quelle più necessarie, come le linee degli stop e poi quelle dei parcheggi, quindi proseguiremo, in particolare con la cartellonistica". Lavori che saranno effettuati con il supporto dell’ufficio tecnico che valuterà le diverse situazioni da migliorare, tra queste la necessità di sostituire il dissuasore in via Trieste.