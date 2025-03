L’importanza del senso civico. Studentesse di Viale Legnano vincono il progetto nazionale

Crescono generazioni attente all’ambiente e al prossimo. Le classi 1ª A, 2ª A e 3ª E dell’Istituto comprensivo Viale Legnano, diretto dalla preside Monica Fugaro, hanno partecipato al Concorso nazionale “Mille mani per un sorriso” IX edizione, a tema sociale, rivolto alle scuole italiane e promosso dall’Associazione Cilento verde blu. Il tema era: "la comunità senza educazione civica peggiora, con il senso civico dei suoi cittadini, migliora. Cosa può fare ciascuno di noi per contribuire alla crescita civile della comunità?" . Gli alunni, insieme alla professoressa di Lettere Ida Gasparri, hanno ragionato sull’importanza del senso civico e della cittadinanza attiva, degli atteggiamenti virtuosi da assumere nella quotidianità. La riflessione ha portato alla vincita di due lavori artistici presentati. Il primo classificato nella sezione “composizione” è un lavoro realizzato da Benedetta Colombo e Rebecca Santarsiero, frequentanti la classe 1ª A, che hanno ricostruito un angolo di parco dove è collocata una panchina rossa, simbolo del rifiuto della violenza sulle donne. Le allieve hanno evidenziato come quella porzione di verde, dedicata a un messaggio importante, sia comunque deturpata da rifiuti disseminati ovunque, nonostante la presenza di un cestino.

Il terzo classificato nella sezione “grafico pittorica” è un disegno realizzato da Zheng Jinyue e Zhu Qixuan, frequentanti la classe 2ªA, che rappresenta la solidarietà: una figura, giunta in cima a un rilievo, porge la mano a chi è rimasto indietro, a indicare che non bisogna essere indifferenti alle situazioni di difficoltà altrui, neppure se la propria posizione è solida. Le allieve sono state premiate a Paestum, accompagnate da Ida Gasparri e da alcuni genitori.

