Lilla sempre in trasferta. Stadio occupato dal Palio. Sfide casalinghe a Verano

Dovranno farsi più di 50 km di auto ed un’ora di viaggio i tifosi lilla per vedere le gare casalinghe dei propri beniamini. Il Legnano calcio è stato "sfrattato" in piena stagione agonistica dal proprio stadio, il Giovanni Mari che si è trasformato in un ippodromo per ospitare le corse di addestramento al Palio 2024. Una querelle, quella del campo di calcio del Legnano, iniziata la scorsa estate con la firma da parte dell’allora emissario dell’ex presidente Emiliano Montanari, tal Filippo Marra Cutrupi ex segretario generale del Siena, passato come una meteora da Legnano (giusto il tempo di firmare la convenzione col comune di Legnano) per finire poi ad Alessandria da dove oggi arriva l’attuale presidente lilla, Enea Benedetto.

In questi giorni sono emersi più nomi sulla location che ospiterà l’incontro di serie D fra Legnano e Varesina. Caronno Pertusella, Inveruno, Magenta e Milano. Secondo gli attuali dirigenti del Legnano, la Varesina non avrebbe accettato di anticipare l’incontro al sabato, creando di fatto un disagio evidente al Legnano. "Non ci hanno dato alcuna disponibilità di cambio orario mettendoci il bastone fra le ruote in tutti i modi. Abbiamo ricevuto solo dei no senza neppure un minimo di trattativa" ha spiegato il team manager Stefano Vercellotti. A Caronno Pertusella infatti domenica 14 aprile si giocherà la gara fra Arconatese e Folgore Caratese e bisognava quindi anticipare la gara al sabato.

Tramontata poi l’idea di giocare sul campo dell’Alcione a Milano, dopo il primo timido interessamento. nessuna notizia su Magenta ed Inveruno, ipotesi tramontate. Martedì sera, ultimo giorno disponibile per comunicare alla Lnd lo stadio per la disputa del match, la società lilla ha trovato la disponibilità dello stadio di Verano Brianza, dove gioca le sue gare interne la Folgore Caratese. Una trasferta quindi colma di disagi per i tifosi legnanesi che stanno vivendo una stagione tutta da dimenticare, con la squadra relegata nelle ultime zone della classifica, in piena bagarre playout.