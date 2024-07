L’ex Inter Cerrone dg del Sedriano: "Sfida stimolante"

L’ex Inter Salvatore Cerrone nuovo Direttore Generale a Sedriano. Un “colpo” di mercato. Cerrone, nato a Napoli nel 1960, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Milan, dove ha subito dimostrato talento e determinazione. Questi valori lo hanno accompagnato durante tutta la sua carriera, sia come giocatore che come allenatore e dirigente. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha dedicato oltre 21 anni al settore giovanile dell’Inter, dal 2000 al 2021, giocando un ruolo cruciale nello sviluppo di giovani talenti. Successivamente, ha portato la sua esperienza alla Pro Patria, continuando a lavorare con i giovani calciatori e formando nuove promesse del calcio.

"Con Salvatore Cerrone a guidarci, siamo pronti a costruire un futuro ricco di successi e prestigi – afferma Francesco Cardamone, presidente del club –. La sua capacità di individuare e coltivare giovani talenti ha contribuito in modo fondamentale al futuro di molti calciatori. Con il suo arrivo, siamo certi che continuerà a ispirare e formare le future generazioni di calciatori". "Passare da un club professionistico a uno dilettantistico come dirigente rappresenta una sfida stimolante, soprattutto quando c’è un progetto condiviso e ambizioso come quello del Sedriano Football Club", ha sottolineato Cerrone. Ch.S.