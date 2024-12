L’ex Gianazza pronta a rinascere. Supermercato e polo tecnologico: "Dopo vent’anni la riqualificazione"

È stato approvato il piano per l’ex Gianazza. A Cerro Maggiore si accelera sul progetto di riqualificazione dell’area industriale dismessa. Nei giorni scorsi, la Giunta ha adottato il piano attuativo, un passo cruciale per trasformare il comparto immobiliare, abbandonato da anni, in un moderno centro di servizi e commercio. Il progetto prevede la realizzazione di un supermercato Tigros, un ristorante affiliato a Buongusto e un innovativo polo tecnologico-terziario, oltre a nuovi parcheggi e infrastrutture. Gli atti relativi al piano sono ora disponibili per la visione nella segreteria comunale fino al 30 dicembre, mentre eventuali osservazioni urbanistiche potranno essere presentate entro le 12 del 14 gennaio. L’intervento interesserà un’area di 23.384 metri quadrati, di cui 16.944 ricadenti nel territorio di Cerro Maggiore e 6.440 su quello di Legnano.

Tuttavia, la riqualificazione riguarderà esclusivamente la porzione cerrese, poiché i due Comuni non sono riusciti a trovare un accordo sulle soluzioni viabilistiche per il tratto legnanese di viale Cadorna. Il supermercato Tigros, affiancato dall’attività di ristorazione, occuperà complessivamente circa 4mila metri quadri. In via Catullo sorgerà un polo tecnologico-terziario di 4.800 metri quadrati, articolato su 5 piani. A supporto delle nuove strutture, saranno realizzati 115 parcheggi per il polo tecnologico e 57 per il Tigros. Il progetto include anche una nuova rotatoria tra via Tessa e via Catullo per migliorare l’accesso alla zona. Dopo il periodo di osservazioni, si procederà con l’approvazione definitiva, seguita dall’assegnazione dei lavori e dall’apertura del cantiere. L’intervento rappresenta un traguardo atteso da oltre vent’anni e segna una svolta per la rigenerazione urbana di Cerro.

Ch.Sor.