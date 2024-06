Legnano, viale Cadorna chiuso d'urgenza al traffico: c’è una struttura pericolante

Legnano (Milano), 24 giugno 2204 – Traffico in till a Legnano. Viale Cadorna, la principale direttrice di comunicazione tra la città e l’autostrada dei Laghi a Legnano, poco dopo le 13, è stata parzialmente interdetta al traffico.

A quanto risulta per una struttura pericolante (un silos in un cantiere) posizionata nel tratto tra via colli di sant’Erasmo e l’incrocio con via del Carmelo, la Polizia locale è stata costretta in via d’urgenza e senza alcun preavviso a chiudere al traffico questa parte della direttrice in attesa di comprendere come intervenire per eliminare la situazione a rischio.

L’accesso a viale Cadorna è bloccato all’altezza di via colli di sant’Erasmo, mentre in uscita dall’autostrada dei Laghi i veicoli sono indirizzati verso Cerro Maggiore per poi ricollegarsi attraverso il centro abitato con corso Sempione.