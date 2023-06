Legnano e Varese: chi viene e chi va nelle parocchie. I nomi dei nuovi sacerdoti

Legnano – In queste settimane la Curia milanese è impegnata a disegnare il nuovo assetto delle parrocchie, assegnando le prime destinazioni pastorali ai sacerdoti ordinati da poco e trasferendo chi raggiunge i 75 anni e non può più essere parroco e chi, dopo un periodo di 10-12 anni, è assegnato a nuovo incarico. Alle parrocchie del Legnanese-Varesotto sono stati assegnati 5 dei 15 preti appena consacrati.

A Legnano arriva don Domenico Alonge, come vicario parrocchiale in San Magno. Siciliano, è cresciuto a Gorgonzola dove ha frequentato il liceo classico prima di entrare in seminario.

A Bareggio arriva don Riccardo Bombelli, 24enne originario di San Vittore Olona. Originario di Gallarate è don Matteo Garzonio, destinato a Turbigo per seguire la pastorale giovanile nelle parrocchie di Turbigo, Nosate e Robecchetto. A Cislago è stato mandato don Matteo Lozza, nativo di Cantalupo di Cerro Maggiore, di 29 anni. Attivo in parrocchia e nel gruppo scout, prima di entrare in seminario aveva vissuto anche una esperienza politica, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale.

Arriverà alla parrocchia di Jerago con Orago don Jacopo Speroni, 28enne, cresciuto nell’ambito della parrocchia di Abbiate Guazzone. Tra gli altri neodestinati il vanzaghellese Alessandro Torretta, mandato a Canonica d’Adda (opererà a Canonica, Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo) mentre Marco Zambon di Busto Arsizio opererà nelle parrocchie di Carate Brianza e Agliate.

A Turbigo don Garzonio prende il posto di don Andrea Cartabia, che l’arcivescovo ha deciso di trasferire a Ossona dove prenderà il posto di don Angelo Oldani che, per raggiunti limiti di età, lascia la parrocchia dopo 37 anni. Non smetterà però di svolgere il suo ruolo di sacerdote: andrà ad abitare a Boffalora Ticino e aiuterà il parroco (che deve seguire anche la parrocchia di Marcallo con Casone, di cui don Angelo è nativo). Don Cartabia era arrivato a Turbigo nel 2013 dopo le prime esperienze pastorali nelle parrocchie di Sedriano e Vittuone.

Un cambio è previsto anche a Magenta: dopo nove anni alla parrocchia San Girolamo Emiliani, don Roberto Rigo è destinato a Settimo Milanese. Il suo posto sarà preso da don Carlo Lucini, che arriva da Saronno, già parroco a Varenna. Ha già annunciato che lascerà la parrocchia di San Domenico don Marco Lodovici, arrivato a Legnano nell’ottobre del 2012, da Settimo Milanese. Da Luino, dopo 8 anni, se ne andrà don Sergio Zambenetti destinato a Carugate, dove assumerà l’incarico di parroco e arciprete. Lascia l’incarico di decano di zona.