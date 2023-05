Legnano, un uomo fa i suoi bisogni per strada in pieno centro. La foto fa il giro del web

Legnano (Milano), 8 maggio 2023 – Una foto scattata dalla consigliera leghista Daniela Laffusa ha fatto decisamente discutere il mondo politico e quello civile della città di Legnano. La fotografia, postata poi sui social, mostra in pieno centro cittadino una persona intenta a fare i suoi bisogni a lato della strada, sabato verso le 19,45.

"Una persona fa i suoi bisogni indisturbata in mezzo ai passanti increduli – scrive la consigliera comunale –. È questa la città bella e funzionale che è riuscita a creare la giunta Radice? Cos'altro dobbiamo tollerare? Dov'è finito il decoro? Spero che nessuno sia passato in quel momento nei box sottostanti perché la persona sta evacuando proprio sopra le grate in corrispondenza dei garage". Centinaia i commenti pubblicati sotto la fotografia che in poco tempo è diventata virale raccogliendo proteste e indignazione. Moltissimi i commenti di residenti che spiegano che la zona in questione non sia minimamente controllata e che siano molte le persone che orinano tranquillamente in pieno centro incuranti della presenza di altri cittadini. In questo caso si è andati oltre.