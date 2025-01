Legnano, ultimatum del Comune a Movibus: “Ripristinate le corse soppresse dei pullman”

Legnano (Milano), 18 gennaio 2025 – Ripristinare le corse soppresse con il nuovo orario di quest’anno: nei giorni scorsi il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore alla Mobilità Marco Bianchi hanno convocato e incontrato i rappresentanti di Movibus a Palazzo Malinverni, a seguito delle modifiche introdotte nel servizio di trasporto autostradale con l’inizio del 2025 e delle ricadute sull’utenza. per chiedere all’azienda di trasporti un passo indietro rispetto a quanto deciso. “Abbiamo chiesto all’azienda la massima tutela delle esigenze dei passeggeri, che si traduce nel ripristino delle corse soppresse con il nuovo anno – spiega Radice –. Siamo a fianco dei lavoratori e degli studenti che devono raggiungere il loro posto di lavoro e di studio; una posizione che avevamo già espresso con documenti negli incontri avuti con l’Agenzia di bacino del Trasporto Pubblico Locale e in Prefettura e che è stata votata con una mozione in Consiglio comunale".

La linea sotto esame

La frequenza delle corse deve restare quella degli standard di servizio in vigore sino a fine 2024 e invariati devono restare i percorsi, con l’attestazione del capolinea del bus Z 602 a Cadorna. Siamo perfettamente consapevoli del problema di personale denunciato da Movibus, ma non siamo disponibili a modifiche fino a che il servizio resta questo. Solo a fronte di miglioramenti che vadano incontro ai bisogni dei pendolari potremmo accettare di intavolare un ragionamento su eventuali cambiamenti: il trasporto pubblico locale è un servizio di primaria importanza per la mobilità sul territorio, che, se ben organizzato, può contenere il ricorso all’auto negli spostamenti, quindi il traffico. Siamo quindi aperti a ogni proposta innovativa per migliorare questo servizio, ma non accetteremo mai una logica di semplici tagli”. L’amministrazione comunale ribadirà la sua posizione in un incontro che si terrà in Prefettura alla fine del mese.