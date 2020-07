Grave incidente stradale. Nella notte tra giovedì e venerdì due auto si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di chiarimento da parte dei carabinieri, lungo la Provinciale 129. Ad avere la peggio è stata una ragazza, già liberata dalle lamiere prima dell’arrivo dei vigili del fuoco di Inveruno che hanno messo le auto in sicurezza. La ragazza è stata trasferita, in codice rosso, al Pronto soccorso di Legnano. Codice verde all’ospedale di Busto Arsizio per un’altra persona coinvolta.

G. M.