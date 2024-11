Legnano, ruba due lampadine e per proteggersi la fuga rifila un cazzotto al negoziante

Legnano, 28 novembre 2024 - Paura questa mattina, giovedì 28 novembre, in pieno centro a Legnano, dove un episodio di microcriminalità si è trasformato in un atto di violenza gratuita. Intorno alle 11, un noto negozio di corso Italia è diventato scena di un'aggressione. Un uomo, probabilmente di origine nordafricana, ha tentato di sottrarre due lampadine senza pagarle. Un gesto furtivo, presto smascherato dal titolare dell’esercizio, un 48enne di origine cinese.

Colto sul fatto, il ladro non ha esitato a reagire, assestando un pugno rapido e brutale al volto del negoziante. Mentre il responsabile del gesto si dileguava nel nulla, il commerciante, rimasto dolorante, è stato soccorso prontamente dagli operatori della Croce Rossa Italiana. Trasportato all’ospedale di Legnano, le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. Le indagini sono partite immediatamente. Si procede per l’accusa di rapina impropria, un reato grave che si configura quando la violenza viene usata per assicurarsi la fuga o il possesso della refurtiva.