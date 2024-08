Legnano, cantiere rebus. Disagi fino alla campanella

I disagi erano stati ampiamente annunciati, ma inizialmente era previsto sarebbero stati contenuti sia nel tempo, sia nelle dimensioni: ora, valutati gli ultimi slittamenti, c’è invece solo da augurarsi che venga rispettato il termine dell’11 settembre - coincidente in qualche modo con l’inizio della stagione scolastica - e che via San Bernardino, strategico asse di comunicazione perché corrispondente a uno dei sottopassi sotto la rete ferroviaria, venga effettivamente riaperta al traffico veicolare. I lavori in questione erano stati annunciati lo scorso mese di luglio: in gioco c’è la sostituzione della rete del gas in un lungo tratto di via San Bernardino (sostituzione integrale delle tubazioni del gas, vecchie ed ammalorate, che nei mesi passati hanno causato spesso delle perdite con conseguenti rapidi interventi che più di una volta hanno causato altrettanti disagi alla viabilità) e poi in via Goito, ma inizialmente il programma prevedeva che la stessa via San Bernardino sarebbe rimasta aperta al traffico veicolare, seppur con senso unico alternato. Non solo: inizialmente il "termine lavori" era stato indicato per gli ultimi giorni di agosto. A lavori iniziati, però, qualcosa è cambiato tanto che nella seconda metà di agosto il programma è stato radicalmente modificato.

I lavori svolti dalla società PentaGas Scavi per conto di Aemme Linea Distribuzione, infatti, si sono rivelati più complessi del previsto oppure la necessità di operare in sicurezza ha imposto la chiusura totale del passaggio in via san Bernardino, non sino agli ultimi giorni di agosto ma con scadenza 11 settembre. Per il momento i legnanesi rientrati dalle vacanze si sono dunque ritrovati con la strada interrotta poco prima del sottopasso ferroviario e con l’obbligo di utilizzare gli altri sottopassi della città. Nel tratto conclusivo di via San Berrnardino, proprio all’altezza del già citato incrocio, si stanno tra l’altro concludendo anche i lavori per il nuovo "ingresso nobile" dalla Franco Tosi, qui trasferito dopo la chiusura dell’ingresso storico di piazza Monumento: la conclusione dei lavori, anche in questo caso, è prevista per il prossimo mese di settembre.