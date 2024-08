Legnano Calcio. L’allenatore è Dicuonzo

L’Ac Legnano ha comunicato che Giuseppe Dicuonzo è il nuovo allenatore della prima squadra e che Nicola Caserta è il nuovo direttore sportivo del club lilla. Nato a Napoli nel 1955, il neo tecnico del Legnano vanta esperienze da allenatore in serie D all’Entella Chiavari, all’Oltrepo Voghera, al Giulianova e alla Juventus Fano e in Eccellenza alla Lavagnese. Ha inoltre ricoperto il ruolo di osservatore e scouting nel settore giovanile del Carpi e di osservatore nel campionato Primavera per il Pescara. Nicola Caserta, imprenditore a Ravenna nel campo edile e delle energie rinnovabili oltre che nel settore della ristorazione e alberghiero, ha alle spalle un curriculum calcistico con trent’anni di esperienza. Ha infatti rivestito le cariche di amministratore delegato nel Gallipoli Calcio, di direttore tecnico con Ermanno Pieroni al Riccione e di direttore sportivo all’Argentina Arma, al Viareggio e infine al Fano. La squadra è in allestimento e non c’è al momento alcun giocatore sotto contratto.

Il neo direttore sportivo dovrà trovare i giocatori entro lunedì 12 agosto, giorno del raduno fissato per iniziare la preparazione estiva. Il primo impegno ufficiale, come da calendario appena reso noto dal Crl, sarà la gara casalinga di Coppa Italia contro la Cisanese mercoledì 28 agosto. Intanto la società sta chiamando i vecchi giocatori per firmare le liberatorie chiedendo il 50% di quanto dovuto. Il Legnano rischia una forte penalizzazioni in campionato qualora la situazione debitoria non venga risolta.

Christian Sormani