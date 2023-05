Legnano, bollette folli nelle case popolari: Aler e Amga hanno trovato la soluzione

Legnano (Milano) – Erano lavori promessi un anno fa, quando finalmente era stata trovata una soluzione condivisa tra gestori e inquilini: in questi giorni, finalmente, la partenza ufficiale. Ha preso il via infatti l’intervento a carico di Amga previsto nell’Accordo quadro siglato a luglio 2022 tra Comune, Amga Legnano e Aler Milano che prevedeva una serie di opere finalizzate al contenimento delle dispersioni energetiche e dunque dei costi in bolletta nei cinque condomìni Aler di via dei Salici e via Nazario Sauro allacciati alla centrale del Teleriscaldamento di Amga.

Lo scorso anno, per risolvere i problemi degli stabili del rione Mazzafame e le gravi situazioni di morosità createsi dopo che le criticità agli impianti avevano contribuito a produrre bollette folli – dei 150 inquilini, 111 presentavano situazioni d’insolvenza e solo 34 avevano attivato con Amga piani di rientro – era stata individuata una soluzione: la separazione della produzione di acqua calda sanitaria dall’erogazione del riscaldamento, così da rendere indipendenti i due sistemi.

L’accordo prevede un intervento finalizzato ad apportare modifiche tecniche al sistema di teleriscaldamento degli edifici, così da sganciare l’erogazione dell’acqua calda dal circuito del teleriscaldamento di Amga, sostituendo gli scambiatori e installando boiler elettrici che, secondo le stime, saranno in grado di apportare immediati risparmi per gli utenti.

Per ovvie ragioni non era stato possibile intervenire durante la stagione termica, ma ora che i riscaldamenti risultano spenti i lavori hanno finalmente preso il via al civico 13 di via dei Salici. Sarà poi la volta del civico 15 e, a seguire, del 17. Gli operai si sposteranno poi in via Sauro ai civici 120 e 122.

Sono due le squadre impegnate nei lavori: un’addetta all’installazione dei nuovi boiler elettrici che permetteranno, appunto, agli appartamenti di sganciarsi sul fronte dell’acqua calda sanitaria dal circuito del teleriscaldamento di Amga. L’altra squadra si occupa invece di sostituire gli scambiatori e i contatori all’interno dei singoli appartamenti con altri più moderni che, dotati di nuove funzionalità, erogheranno esclusivamente energia termica.

Si stima che per portare a termine l’intervento occorreranno circa 3 mesi: pertanto, salvo imprevisti, entro fine luglio i lavori dovrebbero essere ultimati.