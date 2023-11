L’ecomostro abbandonato. Dopo 15 anni ripartono i lavori

Era stato abbandonato “al rustico“, in una zona di grande passaggio, ben visibile, tanto che per le dimensioni e la capacità di interferire nel contesto della zona si era meritato la definizione di ecomostro: ora qualcosa torna a muoversi in viale Cadorna e, dopo la vendita all’asta del comparto che comprende la già citata palazzina e la vicina villa, si può dire che il cantiere sia stato ufficialmente riaperto dai nuovi proprietari e le operazioni di ripulitura dell’area fanno pensare a una svolta nella vicenda.

L’edificio in questione è la palazzina abbandonata al numero 28-32 di viale Cadorna.

Nel 2007 già il solo progetto si era guadagnato le aspre critiche dell’opposizione. Nel 2008 erano iniziati i lavori, che si sarebbero dovuti concludere nel 2011: da quel momento in poi erano stati solo problemi e i lavori si erano fermati allo “scheletro“, tanto che anche il permesso di costruire era scaduto. L’edificio di 11 piani, nove fuori terra e due interrati, avrebbe dovuto contenere 41 appartamenti e sette vani sottotetto agibili e non abitabili, oltre a 48 cantine e 44 box. L’intervento comprende la vicina villa storica.

La valutazione effettuata nel 2020 identificava il valore presunto in 2 milioni 155mila euro. All’ultima asta il prezzo minimo era già sceso a 727mila euro e questo ha infine convinto qualche operatore a farsi avanti. La perizia aveva rilevato numerose difformità nella realizzazione di ciò che è stato costruito sino a oggi: per le sole strutture portanti progettate e realizzate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa antisismica e prive di certificato di collaudo, si stimava sarebbero necessari 150mila euro e 24 mesi per la regolarizzazione. Un percorso, dunque, solo all’inizio per il nuovo proprietario. P.G.