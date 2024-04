Le Amministrative di giugno. Grandi manovre nei Comuni

Conto alla rovescia per le elezioni amministrative dell’8-9 giugno prossimi che vedono coinvolti molti comuni del legnanese, alcuni dei quali di medie dimensioni, come ad esempio a Rescaldina, con tre candidati in lizza. Si tratta del sindaco uscente Gilles Ielo per Vivere Rescaldina che si ripresenta alla competizione elettorale con una lista di centro-sinistra. Contro di lui scendono in campo Luca Perotta per Cambia Rescaldina col centro-destra e Tommaso De Candia con una lista indipendente che porta il suo nome. Altro paese piuttosto popoloso è Busto Garolfo che vede ben quattro liste darsi battaglia per l’amministrazione cittadina. Non si ricandida l’attuale sindaco Susanna Biondi che lascia lo scettro a Giovanni Rigiroli per Busto Garolfo Paese Amico, lista di centro-sinistra. Scendono in campo Marcello Manno per Paese Libero, Marco Binaghi per Lega/Forza Italia e Patrizia D’Elia per il gruppo Insieme per Busto. Due sole liste ad Inveruno: Nicoletta Saveri di Rinnovamento Popolare, attuale maggioranza di centro-sinistra e Vincenzo Grande per Insieme per Inveruno e Furato per il centro-destra. A Castano Primo centrosinistra spaccato con Alessandro Landini per Che bella Castano e Carola Bonalli di Insieme Progettando Castano che corrono separati in casa. Per il centro destra ci sarà Roberto Colombo. Presente la lista civica Attivamente con l’imprenditore Federico Cerruto. A San Vittore l’attuale prima cittadina Daniela Rossi non ha sciolto le riserve ed il centrosinistra rimane al momento senza candidati. in campo Marco Zerboni per Fdi/Fi e Lega oltre a Fabrizio Sberna con la lista SanVittore Sicura. La lista Civicamente non ha ancora dato notizie di sé. Una sola lista per ora ad Arconate dove si ripresenta l’attuale primo cittadino Sergio Calloni con la civica di centro sinistra.

A Casorezzo il centro-sinistra punta su Rosella Giola. A Vanzaghello, Insieme per Vanzaghello (centro-sinistra) propone Rino Giani e si ricandida anche il sindaco uscente Arconte Gatti per il centro-destra. Ad Ossona la lista di centro-destra "Insieme per Ossona", candida l’ex sindaco Sergio Garavaglia. In consiglio a Nerviano arriva Federica Carlomagno, dopo che anche lo spettante di diritto, Paolo Burin ha rinunciato all’incarico. Ad Arluno a correre come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali per la neonata coalizione Agolli-Colombo di centrosinistra, sarà l’attuale leader del gruppo "Cambiamo Arluno", Alfio Colombo.