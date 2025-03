Lavori finiti, nuova luce al castello. E al parco arriva il gioco inclusivo

La bolletta energetica per i consumi al castello (dove ha sede la biblioteca e la sala consiliare) in futuro sarà meno cara. Con un investimento di 260mila euro è stato completato un intervento di efficientamento energetico della storica dimora. Lavori iniziati nel 2023, e conclusi nei giorni scorsi, che hanno interessato entrambi i due piani su cui si sviluppano gli spazi utilizzati dai cittadini e il seminterrato dove sovente vengono ospitate mostre ed esposizioni. "Non si è trattato solo di sostituire le lampade esistenti con quelle di nuova tecnologia – ha spiegato il progettista Pasquale Capuano -. Abbiamo realizzato un impianto che ha due caratteristiche salienti: l’impianto di illuminazione si attiva solo in presenza di persone ed è in grado di leggere la quantità di luce presente negli ambienti, e si attiva solo se la luminosità è sotto una certa soglia. Inoltre la luminosità accresce con l’aumentare del buio. Negli ambienti di servizio invece l’accensione si attiva a tempo solo in presenza di una persona". "Questo - ha spiegato il sindaco Cesare Nai - è indubbiamente un investimento mirato al risparmio energetico che, rispetto al passato, sarà cospicuo. Non solo per aver sostituito le vecchie lampade con quelle a led ma proprio per aver impostato questo modo di fruizione dello stesso".

L’amministrazione è anche impegnata nella sistemazione di spazi verdi pubblici. Nel parco Mozart è stato appena collocato un gioco inclusivo, che i bambini possono usare anche in gruppo, sostituendo lo scivolo preesistente che era stato vandalizzato. "Si tratta di un gioco che stimola lo sviluppo sensoriale dei bambini e la partecipazione, con giochi di ruolo. Questo ci è costato 14mila euro ed è inserito in un programma di intervento in altri parchi pubblici della città per complessivi 40mila euro" spiega l’assessore Roberto Albetti. Vicino al parco Mozart c’è il parco Rosetta che oltre ai giochi per i bambini è dotato anche di attrezzi per l’attività ginnica. "Per questo intervento abbiamo investito 35mila euro e con soddisfazione notiamo che non è ancora stato vandalizzato, come invece hanno fatto nelle altre strutture di gioco per bambini", ha aggiunto Albetti.

Giovanni Chiodini