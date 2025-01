Lavori di consolidamento. Sponde dell’Olona sicure con una grande scogliera

Partono i lavori di consolidamento delle sponde del fiume Olona in località Lazzaretto. Con deliberazione del 4 aprile scorso, l’amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per il consolidamento delle sponde del fiume Olona in località Lazzaretto, con un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro, di cui 500.000 euro finanziati tramite contributo regionale.

Il progetto prevede la demolizione delle attuali sponde e la loro ricostruzione mediante una scogliera di massi ciclopici. Questa soluzione tecnica garantirà una maggiore sicurezza idraulica e uniformerà il design delle sponde al tratto già riqualificato a valle del fiume, contribuendo così a un’armonia ambientale e infrastrutturale. L’area interessata dall’intervento si trova nei pressi di due punti di particolare interesse: la vasca di prima pioggia di Cap Holding e la storica chiesa di San Gregorio del Lazzaretto.

Il progetto risponde alla necessità di mettere in sicurezza queste infrastrutture e, allo stesso tempo, di valorizzare il contesto ambientale e storico della zona. Per proteggere la chiesa del Lazzaretto, è stato previsto un programma di monitoraggio accurato. Verrà redatto uno “stato di consistenza” dell’edificio e saranno effettuate campagne di monitoraggio sistematico prima, durante e dopo i lavori, fino alla completa rimozione del cantiere.

Questo approccio mira a garantire la sicurezza, la stabilità e la preservazione di uno dei simboli più significativi di Nerviano. L’intervento rappresenta un passo significativo per la protezione e la valorizzazione del territorio, combinando obiettivi di sicurezza idraulica, tutela storica e rispetto ambientale.

Massimo Cozzi, consigliere leghista, però precisa: "Ben venga l’inizio dei lavori di consolidamento delle sponde del fiume Olona, presso la Chiesa del Lazzaretto. Peccato che negli annunci in pompa magna, utilizzando in modo propagandistico e di parte il sito e la pagina social del comune, ci si dimentica volutamente da dove provengano i “famosi” 500mila euro del contributo di Regione Lombardia, arrivati a fine del 2020. La scorsa amministrazione è rimasta in carica fino ad ottobre del 2021, questo per dire che ci sono voluti ben tre anni della “nuova" amministrazione per arrivare all’inizio dei lavori”.