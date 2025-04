L’attualità delle riflessioni di Rodari

Gianni Rodari ha narrato le contraddizioni della guerra, che rientra tra le "cose da non fare mai né di giorno né di notte, né per mare né per terra". Il messaggio di pace contenuto nelle sue filastrocche prende voce questo pomeriggio attraverso la lettura di un attore capace di incarnarlo in modo espressivo: Francesco Campanoni (nella foto). Insieme al musicista Walter Carluccio, alle 16.30 nella Sala civica di via Magenta 25, daranno vita a uno spettacolo per bimbi e famiglie, che mescolerà letture a canzoni di autori vari. In uno scenario mondiale dominato dai conflitti, la pièce farà rivivere il genio dello scrittore Rodari e l’attualità delle sue riflessioni.