L’assessore si dimette. Al sindaco la soluzione

Sarà una Pasqua di riflessione per Linda Colombo. Il sindaco sarà chiamato a breve a decidere in merito alla ricomposizione della Giunta, a fronte delle dimissioni dell’assessore Lorenzo Paietta (con Colombo nella foto). Il posto lasciato libero dovrebbe rimanere assegnato a un esponente espresso dalla Lega. La scelta potrebbe interessare chi è già in Consiglio – Angelo Cozzi, presidente del Parlamentino, Giuseppe Sisti e Alessio Sottocornola – ma anche altre persone che ne sono estranee. L’altra leghista che siede nell’aula di via Marietti è Silvia Scurati ma, essendo anche consigliere regionale in carica, risulta incompatibile con il ruolo di assessore comunale. Paietta aveva le deleghe alle Attività produttive, Commercio, Grandi eventi e Marketing territoriale.

Il sindaco Colombo dovrà scegliere se mantenere in capo al nuovo assessore queste deleghe o se rimescolare le carte, modificando anche qualche delega già detenuta dagli altri componenti della Giunta. Paietta era stato indicato da Linda Colombo già in occasione della sua prima elezione a sindaco, nel 2018. Poi è stato riconfermato in Giunta, con le stesse deleghe, anche dopo le elezioni del maggio 2023.

Paietta ha lasciato l’incarico di assessore per motivi personali: "Ho riflettuto a lungo su questa decisione, che prendo a malincuore, ma purtroppo non riesco più a dedicare il tempo necessario a portare avanti al meglio le mie deleghe – ha comunicato l’ormai ex assessore – Quella di questi sette anni per me è stata una magnifica esperienza". Nel comunicare le dimissioni il sindaco Colombo si è detta "dispiaciuta per la decisione di Lorenzo, ma la famiglia viene prima di tutto. Ringrazio Paietta per il lavoro svolto e per il supporto che mi ha dato in questi sette anni sia dal punto di vista politico sia da quello umano. Il suo impegno è stato sotto gli occhi di tutti: in questi anni ha rivitalizzato Bareggio. Penso al Bareggio Music Village, al Salta a Bareggio, al Bareggio Young Music Festival, alle iniziative di Natale. Quello che posso assicurare ai cittadini è che gli eventi programmati per quest’anno si svolgeranno regolarmente".