L’ambulatorio medico chiude. Cure in salita

L’ambulatorio medico temporaneo, al vecchio Ospedale, chiuderà il 9 febbraio. Riservato ai residenti fra Legnano e Rescaldina, era stato riaperto a gennaio causa pensionamento del dottor Giuseppe Ricchiuti (foto), avvenuto a fine anno. Lo scorso ottobre il professionista contava circa 2mila assistiti, poi i suoi pazienti hanno saputo che avrebbe cessato l’attività e molti hanno iniziato a cercare un altro medico. Il 31 dicembre circa 800 suoi pazienti non avevano ancora effettuato la scelta. La buona notizia: dal 5 febbraio saranno presi in carico dal dottor Michele Piccinno, sempre nello stesso ambulatorio, in via Ciro Menotti 42/B (uno studio associato), e non dovranno così effettuare nessuna scelta. Un medico incaricato provvisorio, dunque, che rappresenta una boccata d’ossigeno per il territorio. Piccinno, classe 1986, al momento non intende rilasciare dichiarazioni, "vorrei prima iniziare l’attività", ci ha detto ieri al telefono. Così l’ambulatorio temporaneo, di via Candiani 2, ha i giorni contati. Aperto domani e lunedì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì dalle 15 alle 17 e l’ultimo giorno, venerdì 9 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30. Emblema di una medicina territoriale sempre più fragile, ci si augura che sia una chiusura definitiva e che ciascun cittadino possa avere una continuità di cure con un professionista stabile. Sul territorio rimane attivo l’ambulatorio temporaneo di Castano, in via Moroni 8. È stato definito il calendario di febbraio, consultabile alla pagina “scelta e revoca“ dell’Asst Ovest Milanese. Se i giorni e gli orari possono variare, ciò che non cambia sono le caratteristiche di queste strutture, dove ruotano i professionisti. Così ricordiamo che il medico dell’ambulatorio medico temporaneo non eroga prestazioni infermieristiche non correlate alla visita medica, non mette punti di sutura e non effettua altre medicazioni. Silvia Vignati