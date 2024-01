L’affresco della Madonna dell’aiuto donato al Comune

Non c’è modo migliore per cominciare l’anno che ricevere un dono. Ed è quello che è accaduto all’amministrazione comunale bustese che ha ricevuto un dono davvero speciale: si tratta di un affresco, datato 1894, opera di Carlo Marcora, che raffigura la Madonna dell’aiuto, a cui i bustocchi sono particolarmente devoti e che ora è entrato a far parte del patrimonio artistico delle Civiche Raccolte di Palazzo Marliani Cicogna. Lo hanno donato alla città i fratelli Piero e Carla Mara. "Un gesto generoso, un’illuminata condivisione di bellezza – commentano il sindaco Emanuele Antonelli e la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli (nella foto), che hanno firmato e indirizzato ai donatori una lettera di ringraziamento –. In virtù di questo nobile dono, tutti possono ammirare un’opera così intensa". La procedura della donazione è stata curata e seguita dalle conservatrici museali Silvia Vacca ed Erika Montedoro, sotto la cui supervisione l’opera è arrivata in Villa Tovaglieri, sede dell’assessorato alla Cultura. L’affresco sarà custodito lì fino all’inizio dei lavori di restauro della villa.

R.F.