Legnano, torce accese nel cortile: 31enne le vede e sventa un furto

Legnano (Milano), 3 novembre 2023 – Si è insospettita per quanto visto, ha avvertito subito il commissariato di Polizia e, “disturbando” i ladri che stavano entrando in azione, ha sventato così un furto in divenire: l’episodio è avvenuto nei giorni scorsi e ha avuto come protagonista una 31enne che non ha girato la testa dall’altra parte una volta a contatto con una situazione “sospetta”.

La donna si trovava nell'area di via Pietro Micca quando, all’interno di un cortile, ha visto persone con le torce accese indaffarate a esplorare la zona. La donna si è soffermata ad osservare la scena e le è sembrato che, effettivamente, si stesse preparando un furto nell’abitazione anche perché, disturbati dalla presenza, gli uomini in questione si sono subito dati alla fuga mentre la donna dava l’allarme chiamando le forze dell’ordine. Come se non bastasse, la donna ha avuto anche la prontezza di spirito di scrivere il numero di targa dell’auto sulla quale si stavano allontanando i sospetti e ora la polizia sta agendo per rintracciare il mezzo e verificare i contorni della vicenda.