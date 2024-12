Ladra seriale colpisce ancora: l’ultimo furto in una gelateria

È entrata nel locale Arya di gelato di via Garibaldi alle 15, quando la titolare Sara era al banco. Una donna le ha chiesto dei panini e lei si è allontanata per prepararli. Giusto pochi secondi durante i quali la cliente ha allungato la mano verso la cassa, l’ha aperta e ha estratto i soldi. Poi è fuggita a bordo di una Fiat Panda azzurra, guidata da un complice. Le telecamere interne della gelateria hanno ripreso la scena: le immagini fanno pensare che la donna sia la stessa che, da luglio a oggi, ha messo a segno tantissimi furti tra Magenta, Boffalora e Bernate Ticino. "Ho presentato denuncia – spiega la titolare –. Non capiamo come possa ancora essere in circolazione nonostante sia stata identificata". I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi da portare al pm che, in questo modo, potrebbe chiedere un provvedimento cautelare. La donna era stata rintracciata e denunciata alcune settimane fa in un capannone di Bernate Ticino, che usava come dimora. G.M.