L’addio a Chicco Clerici: "Mancherai pure al Palio"

La Basilica di San Magno era gremita ieri mattina per i funerali di Roberto “Chicco“ Clerici, figura di primo piano nel mondo del Palio, della cultura, dell’associazionismo e del volontariato, morto improvvisamente venerdì a 78 anni. La comunità sgomenta si è raccolta nel luogo che ha ospitato personaggi illustri, amici e conoscenti uniti nel ricordo di un uomo che lascia un vuoto incolmabile. Monsignor Angelo Cairati, che ha officiato l’omelia con don Giuseppe Grampa, ha sottolineato con parole toccanti la perdita devastante per la comunità: "Con lui si è spento un faro per la vita sociale della città. Amava la sua nobile contrada di San Magno, per la quale ricoprì diversi incarichi. Ha meritato anche la benemerenza civica. Tutto questo resta nei nostri cuori e nella nostra mente. Ora Chicco ha bisogno che ognuno di noi compia un gesto di solidarietà".

L’amico Diego Molaschi, visibilmente commosso, ha letto un ricordo: "Quando non ci sarà più Chicco sarà un disastro, dicevamo, ed ecco che il disastro è arrivato. Sei stato una colonna portante per tutti noi. Una certezza sempre scontata. Un esempio che ci ha insegnato tanto e che ci unisce".

La famosa cugina Antonella Clerici ha espresso il proprio dolore sui social: "Non posso credere che tu non ci sia più. Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la mancanza del tuo entusiasmo gioioso e della tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino".

Christian Sormani