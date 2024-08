L’A.C. Legnano serra i ranghi: Nuccilli nominato vice presidente

Attraverso un comunicato l’A.C. Legnano ha annunciato l’arrivo del nuovo "vice presidente esecutivo con delega alla direzione finanziaria (executive vice president, EVP, and chief financial officer, CFO)". Si tratta di Alessandro Nuccilli, un nome non nuovo nel mondo del calcio. L’unica esperienza tangibile come dirigente sportivo risale al 2016, quando ricoprì la carica di presidente del Foligno, carica che ricoprì tra febbraio e aprile 2016. Al suo arrivo, aveva promesso grandi progetti, tra cui la realizzazione di una cittadella dello sport e il ritorno del club tra i professionisti, ma la sua avventura in Umbria si concluse prima della fine della stagione. Pochi mesi dopo, a inizio luglio, Nuccilli acquistò il 100% delle quote del Pavia, promettendo di iscrivere la squadra alla Lega Pro. La società però finì per disputare il campionato in Eccellenza. In seguito ha tentato più volte di entrare in diversi club italiani, ma quasi sempre senza successo. Secondo il Legnano calcio l’arrivo di Nuccilli ha lo "scopo di ottimizzare l’attività finanziaria e gestionale della stagione 2024/2025 e del successivo biennio 2025/2027" , affiancando "il presidente Enea Benedetto ed il vice presidente Giulio Benedetto nella governance generale del club, con particolare riguardo al reperimento di nuove risorse finanziarie e allo sviluppo del brand AC Legnano". Romano classe 1967, Alessandro Nuccilli si è presentato come imprenditore nei settori dell’edilizia, della pubblicità e della sanità.

"Sono arrivato al Legnano con l’obiettivo di fare bene e di contribuire a riportarlo dove era prima e strada facendo vedremo se sarà possibile fare anche qualcosa in più. In passato su di me sono state scritte tante falsità ma bisognerebbe prima sentire le due campane e non una sola. Il Legnano appartiene ai suoi tifosi ed alla città".

Christian Sormani