La viabilità si adegua

Settimana di Palio e Provaccia significa anche settimana di modifiche alla viabilità: domani, venerdì 26, e domenica 28 maggio sosta e circolazione dei veicoli conosceranno, infatti, diverse variazioni in prossimità dello stadio Mari e delle zone della città interessate dal passaggio del corteo storico. Il 26 maggio, dalle 18 alla mezzanotte, è istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade prossime allo stadio Mari: via Pisacane (nel tratto tra via Como e via XX Settembre), via Palermo, via Puccini, via Ferrara, via Bellini, via Piacenza e via Como. Sabato 27 maggio sarà vietata la circolazione in via Pisacane nel tratto fra via Como e via Palermo. Domenica 29 maggio sarà istituito il divieto di sosta dalle 7.30 in tutte le vie interessate dal corteo storico, quindi da Piazza Carroccio allo stadio Mari, e l’area di ammassamento delle contrade, compresa fra Piazza Carroccio, via Milano, via Santa Caterina, il Sempione e viale Gorizia. I divieti alla circolazione cominceranno alle 9 (sino a mezzanotte) nelle strade dei manieri di contrada e nelle vie a ridosso dello stadio (Pisacane, Piacenza, Bellini, Ferrara, Palermo e Puccini). Dalle 12 alle 19 il divieto interesserà tutte le strade percorse dal corteo storico.