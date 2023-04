La telefonata al centralino "C’è una pecora smarrita per le strade di Saronno"

"Salve, potete venire al Matteotti c’è una pecora che vaga". È una delle tante chiamate arrivate domenica pomeriggio al comando di polizia locale. Le telefonate hanno aiutato i vigili a seguire i movimenti della fuggitiva: prima in via Sampietro, quindi in via Dall’Orto. Doppia la mobilitazione degli agenti che da un lato hanno perlustrato il quartiere per cercare di trovare l’animale (per evitare che potesse provocare incidenti) dall’altro si sono attivati, in centrale, per trovarle una collocazione di emergenza. In realtà non è servito. Come nelle migliori storie la pecorella smarrita è stata trovata dal pastore. Accortosi che un animale si era allontanato dal gregge ha perlustrato la zona trovando presto la fuggitiva e riportandola dalle altre.