La Tela di Rescaldina premiata a Roma

Sono tre le cooperative lombarde vincitrici del IV concorso Sostenibilità Cooperativa. Un primo posto (a Sapori di libertà, laboratorio di panificazione della casa circondariale di Mantova) e due secondi classificati ex equo, su un totale di 19 coop premiate in diverse categorie e due menzioni speciali. La Tela si è aggiudicata il secondo posto, a pari merito con la bergamasca Ecosviluppo. Il concorso, promosso da Confcooperative per valorizzare il contributo delle imprese al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, ha visto la cerimonia di premiazione a Roma. "Abbiamo partecipato con un videoracconto del laboratorio “La stanza del che bello”, realizzato a marzo insieme all’associazione “Team dow"”- racconta il presidente dell’osteria sociale rescaldinese, Giovanni Arzuffi (nella foto)-. Quattordici ragazze e ragazzi con diverse disabilità, coordinati dalla maestra d’arte Francesca Marianna Consonni, hanno realizzato un’opera collettiva sui muri di una stanza, poi frazionata in tanti frammenti (di tutte le dimensioni), che hanno preso strade diverse. La Tela vuole, per vocazione, vivificare gli spazi un tempo usati dalla criminalità organizzata e bonificarli anche attraverso l’arte, dando spazio a tutte le forme di creatività possibile, dando vita alle più disparate forme di socialità, energia comune, condivisione, gioco".

Silvia Vignati