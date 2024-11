La storia in foto delle industrie del distretto

Una mostra fotografica che racchiude più mostre, per esplorare le tante sfaccettature dell’universo industriale. Si intitola "Fotografia e industria – Da Legnano uno sguardo in Lombardia" il progetto fotografico visitabile da domani, 17 novembre, al 12 gennaio 2025 a Palazzo Leone da Perego e in altri luoghi della città e che pone l’attenzione su un tema di grande rilevanza: la Città di Legnano e la Regione Lombardia tra i maggiori protagonisti della nascita e dello sviluppo dell’industria italiana. Curatore della mostra è di Claudio Argentiero.

Nelle sale di palazzo Leone da Perego, in particolare, trovano spazio queste mostre: "Le principali industrie a Legnano" Il passato dagli archivi, il presente nelle immagini coeve; "Legnano, quartieri operai oggi", con fotografie di Roberto Venegoni, Mirko Ceriotti, Roberto Bosio, Marco Zarini, Diego Valceschini; "Milano, ritratti di fabbriche" di Gabriele Basilico, courtesy Fondazione 3M Milano; "La lente di Roberto Zabban sull’industria lombarda", courtesy Centro per la Cultura d’Impresa-Milano; "Paesaggi della sicurezza", di Marco Introini; "La poetica dell’oblio", di Silvia Lagostina, Roberto Venegoni, Stefano Barattini, e "Dall’abbandono al riuso", casi di aziende lombarde riconvertite ad altri usi in un progetto fotografico di Claudio Argentiero. Esposte anche, in "Il segno delle fabbriche", cinque opere pittoriche sulle fabbriche legnanesi di Luigi Bello, scomparso nell’agosto di quest’anno a 95 anni. La mostra è aperta il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. P.G.