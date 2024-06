Legnano, la rinascita dell’Accorsi: alloggi agli studenti della Incom Academy

Legnano (Milano) – Un nuovo tassello va ad aggiungersi alla rinascita dell’ex Accorsi, edificio nel rione Canazza ristrutturato per diventare una sorta di hub di quartiere e che dovrebbe essere riattivato a settembre: la Fondazione Its Incom Academy di Busto Arsizio gestirà spazi abitativi (un piano intero della struttura) e di formazione nell’edificio di via Girardi, a disposizione degli studenti che risiedono fuori zona e che potranno così frequentare i percorsi di formazione e alta specializzazione offerti.

Come noto, l’immobile è oggetto di un progetto di rigenerazione e riqualificazione che il Comune ha assegnato a un’associazione temporanea di imprese (Ati) formata da Fondazione San Carlo, Renovo Impresa sociale e cooperativa Intrecci. Its Incom, che offre corsi dalla comunicazione all’informatica, dalla robotica all’automazione, è diventato partner dell’iniziativa e gestisce gli spazi dedicati alla formazione post diploma.

"Questi corsi di formazione rappresentano una nuova e importante opportunità per i giovani del nostro territorio – ha detto il sindaco Lorenzo Radice -. L’assessora Ilaria Maffei, che da tempo sta lavorando sul fronte della formazione post diploma, si è impegnata in prima persona nell’organizzazione di incontri per presentare questi corsi nelle scuole superiori, a riprova dell’importanza che riconosciamo a una proposta che abilita i giovani a lavorare nel nostro sistema industriale, forti di competenze al passo con le richieste del mercato. Tutto ciò potrà avvenire nell’ex Rsa Accorsi che, da luogo deputato esclusivamente all’accoglienza, si apre alla città e alle nuove generazioni, contribuendo a un percorso di rigenerazione urbana che non è solo quello fisico, degli edifici, ma riguarda la nostra ricchezza più grande: le persone".

Gli spazi in uso alla Fondazione ospiteranno laboratori, due aule per la formazione e un ampio spazio per lo studio e progetti di project work. "Siamo entusiasti di accogliere nuovi studenti da ogni parte d’Italia – ha detto Benedetto Di Rienzo, presidente della Fondazione Its Incom –. Il progetto nasce in sinergia con altre realtà del territorio e si inserisce in un più ampio piano di investimenti che stiamo realizzando per potenziare la qualità della formazione e la crescita professionale degli studenti".