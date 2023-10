La prof di tedesco dieci e lode. Sul podio della Fiera del libro

Alla 75esima edizione della prestigiosa Fiera Internazionale del Libro di Francoforte ha partecipato anche una professoressa varesina. La docente di tedesco dell’ISIS JM Keynes di Gazzada Schianno, Marina La Pietra, è stata invitata come relatore dell’Education Forum, un forum di didattica dedicato all’apprendimento interculturale attraverso le moderne piattaforme informatiche e aule virtuali.

A maggio aveva vinto il premio “Deutscher Lehrkfrat Preis - Unterricht innovativ” nella sezione “Didattica Innovativa”, riconoscimento che da quindici anni in Germania viene assegnato ai migliori professori che si sono distinti per lezioni innovative e per il quale il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, aveva inviato una lettera di encomio alla docente e agli studenti. Pochi giorni fa la vetrina internazionale di Francoforte è stata l’occasione per raccontare al mondo come la scuola di Gazzada ha realizzato le produzioni editoriali al centro del progetto di gemellaggio elettronico in lingua tedesca “Vergesst die Opfer nicht - Non dimenticate le vittime”.

"Credo che l’innovazione didattica di questo progetto vada ricercata in questi aspetti: l’approccio interdisciplinare utilizzato, l’utilizzo delle tecnologie, la qualità e l’originalità dei prodotti editoriali realizzati", ha spiegato la professoressa La Pietra. Il lavoro si è svolto nell’anno scolastico 202122 nell’ambito di un percorso di eTwinning, che si è avvalso delle tecnologie informatiche per far lavorare insieme, a distanza e in lingua tedesca, gli studenti delle classi terze, quarte e quinte a indirizzo commerciale dell’Isis John Mainard Keynes e i loro compagni dell’istituto tedesco “Heinrich Böll” di Hattersheim am Main, nei pressi di Francoforte. Gli studenti dell’Isis Keynes sono stati chiamati a riflettere sull’Olocausto.

Dalle storie delle vittime dei campi di concentramento del territorio che i ragazzi hanno raccolto, sono stati redatti articoli di giornale, un volume dal titolo “Identitäten”, l’ebook “Respekt” e delle inedite pietre d’inciampo, realizzate con la stampante 3D dell’istituto. Il progetto “Non dimenticate le vittime” ha ricevuto dall’agenzia Indire, in Italia, il riconoscimento nazionale Quality label.

A livello internazionale ha ottenuto il Quality label europeo dalla Commissione europea e una menzione sul sito del Ministero Federale Tedesco dell’Istruzione e della Ricerca. Una lettera di congratulazioni è stata inviata anche dal Kulturminister, il ministro della Cultura del Land dell’Assia, Alexander Lorz.