La piazza ridotta a campo da calcio: rissa sfiorata, arrivano i carabinieri

Le partite cominciano alle 18, minuto in più o minuto in meno. E durano fin verso mezzanotte, supplementari e rigori compresi senza alcuna regola. Peccato che non ci troviamo su un campo da calcio, ma nella centralissima piazza Liberazione a Magenta dove i commercianti e i residenti non ne possono più. L’altra sera si è sfiorata la rissa e sono addirittura dovuti intervenire i Carabinieri per via della solita partita che è finita con decine e decine di pallonate contro le saracinesche dei negozianti. Una commerciante è uscita dalla porta del suo locale intenzionata a trattenere il pallone in modo da interrompere la partita per causa di forza maggiore.

"Ero stufa di sentire pallonate e mi sono fatta passare la palla da un uomo che conosco – racconta – poi è arrivato uno di quei ragazzi che ha spintonato quell’uomo che passava per caso. Cosa che mi è spiaciuta tantissimo perché non c’entrava nulla ed è rimasto coinvolto". A creare sconcerto è stata l’arroganza e la prepotenza di quei giovani che non hanno esitato a mettere le mani addosso ad una persona pretendendo il pallone per continuare a giocare, cosa che in piazza Liberazione è ovviamente vietata. Qualcuno, vista la situazione di alta tensione che si stava creando, ha chiamato i Carabinieri giunti sul posto con una pattuglia della stazione di Magenta. Tra il giovane e quell’uomo che passava sono volate parole grosse. Fortuna ha voluto che la situazione sia tornata alla normalità e nessuno ha riportato ferite. I militari giunti sul posto hanno verbalizzato l’accaduto, ma ormai coloro che hanno attaccato briga se ne erano andati.

"Negli ultimi mesi abbiamo chiamato i Carabinieri tantissime volte, soprattutto di notte – racconta la commerciante – ma è una situazione che non si riesce a sbloccare". I militari arrivano e loro scappano. Ci sono italiani e stranieri. Ragazzi giovani, ma anche più adulti. Insomma nessuno è esente e l’inciviltà ormai in piazza Liberazione la fa da padrone. "A volte – continua la donna – calciano così forte contro le saracinesche da far scattare l’allarme. Il timore è che con l’approssimarsi delle serate calde tireranno ancora più tardi e continueranno a giocare fin dopo la mezzanotte". Le telecamere hanno ripreso tutto, ma c’è da ritenere che i vandali continueranno a tornare in piazza Liberazione a prendere a pallonate i negozianti. Finché non ci scapperà la rissa.

Graziano Masperi