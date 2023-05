La parrocchia di Olcella compie 90 anni

La chiesa di Santa Geltrude in Olcella di Busto Garolfo spegne quest’anno 90 candeline. Consacrata il 27 maggio 1933 dal cardinale Schuster è da oltre 70 anni sede della parrocchia della frazione bustese. Nel 2005 a seguito di un accorpamento delle comunità minori della Diocesi di Milano, la parrocchia di Olcella entra a far parte dell’Unità Pastorale di Busto Garolfo. Da quasi un secolo la chiesa è il punto di riferimento degli olcellesi, che nel corso degli anni hanno lavorato per far nascere anche l’oratorio per i ragazzi intitolato a Papa Giovanni XXIII nel 1964. La storia della comunità olcellese affonda però le sue radici in un passato assai remoto.

I primi segni risalgono al 922, in alcuni documenti che riportano i possedimenti del monastero di S. Ambrogio in Milano, si parla di "piccolo eremo dove abitava qualche claustrale che sorvegliava le terre ed i servi", questo eremo era detto “Cella“ perché forse vi si catturavano alcuni tipi di volatili e si trovata in quella che veniva chiamata la "strada dei preti" situata nel punto di convergenza dei Comuni di Arconate, Busto Garolfo e Dairago.

“La Cella“ aveva una cappellina dedicata a Santa Geltrude, la grande veggente benedettina del tredicesimo secolo morta nel 1303. Quando la cappella originale venne venduta al Comune di Busto Garolfo e successivamente abbattuta nel 1970 per allargare la strada che univa la frazione al capoluogo, già sorgeva la nuova parrocchiale. Al suo interno si trova ancora il grande crocifisso donato dal cardinal Schuster al momento della consacrazione. I festeggiamenti iniziati ieri sera con un concerto per organo e tromba proseguiranno fino al 28 maggio con la solenne celebrazione eucaristica.

Paolo Mattelli