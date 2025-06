Sacerdote da 50 anni. Parrocchie in festa per don Piero Visconti

Cinquant’anni di “servizio“, iniziati il 7 giugno 1975 con l’ordinazione sacerdotale. I fedeli delle parrocchie castanesi – Madonna dei Poveri, San Zenone e San Mauro di Buscate – si sono ritrovati a celebrare il traguardo raggiunto da don Piero Visconti. La Messa comunitaria ha preceduto la festa con i sacerdoti, le realtà parrocchiali e cittadine, i fedeli della Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano e Buscate, i sindaci e le Amministrazioni comunali. "Grazie don Piero per la collaborazione nell’intento comune di contribuire a realizzare una società più giusta e capace di rispondere ai bisogni dei più deboli – le parole del sindaco, Roberto Colombo – Grazie perché chi opera per la giustizia e la pace dà un contributo d’inestimabile valore alla speranza, virtù di cui il mondo d’oggi e soprattutto i giovani hanno uno straordinario bisogno. Don Piero, personalmente l’ammiro per la sua pacatezza, per la capacità di fare ed esporsi senza creare clamore, fornendo un mirabile esempio".

P.G.