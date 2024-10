La notte è dei vandali. Altro raid in una via: danni alle auto in sosta

Chi ha vandalizzato le auto in sosta nelle strade poco distanti dall’ospedale Fornaroli? La scorsa notte ignoti hanno preso di mira via Carlo Porta e via Zara, strade confinanti, rompendo i vetri di alcuni veicoli in sosta. Almeno tre o quattro da quanto si è saputo. Un uomo che vive in via Zara è stato avvisato dalla figlia del danno. "Qualcuno ha mandato in frantumi il vetro del finestrino a lato del conducente – spiega –. Inoltre ha tentato di rompere anche quello posteriore del lato passeggero riuscendo solo a scheggiarlo". Ci troviamo in una zona residenziale parecchio abitata vicino alla caserma del Vigili del Fuoco. L’uomo che ha trovato la propria auto vandalizzata non sa darsi una spiegazione. Non si esclude nulla, nemmeno lo scherzo. Una volta appreso del fatto ha dovuto soltanto rimboccarsi le maniche e togliere tutti i frammenti di vetro prima di portarlo alla riparazione. "Non hanno rubato nulla semplicemente perché non c’era niente da rubare – continua –. Non ho certo lasciato soldi o oggetti di valore all’interno dell’auto. Semplicemente era parcheggiata in strada e hanno colpito, probabilmente, per il solo gusto di combinare dei danni".

Sarà necessario capire se i teppisti abbiano trafugato soldi o altri oggetti o se avessero esclusivamente intenzione di rompere qualcosa. Alle persone colpite non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia e, per coloro che sono assicurati, auspicare in un risarcimento. Episodi di questo genere sono, purtroppo, frequenti e difficilmente i vandali vengono colti sul fatto. Sempre l’altra notte ignoti hanno rotto i vetri di un’auto anche in piazza del mercato. Episodio probabilmente staccato dai precedenti, perché avvenuto dall’altra parte della città. Vandalismo che si aggiunge a quello frequente del centro storico magentino dove spesso si verificano casi di teppismo o risse notturne.

Graziano Masperi