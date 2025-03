La magia del trasformismo. Brachetti torna in scena con il suo one man show

Un appuntamento imperdibile con la magia del trasformismo: Arturo Brachetti torna in scena con un nuovo, straordinario one man show. Considerato il più grande maestro internazionale del quick change, Brachetti incanta da anni il pubblico di tutto il mondo con la sua incredibile abilità di trasformarsi in pochi istanti, dando vita a personaggi sempre nuovi. Ma il suo talento non si ferma qui: nel suo spettacolo mescola illusionismo, sand painting, laser show e molte altre arti sceniche, regalando agli spettatori un’esperienza unica e suggestiva. Il nuovo varietà surrealista di Brachetti è un viaggio dentro quella “casa segreta” che tutti noi custodiamo, fatta di sogni, ricordi e desideri senza tempo.

Prima di conquistare i palcoscenici internazionali nel 2017, il grande artista ha scelto di presentare il suo spettacolo in anteprima al pubblico italiano. Fin da giovane, Brachetti mostra una grande passione per la magia e il trasformismo, ispirato dall’artista torinese Fregoli. Dopo essersi formato all’Accademia del Teatro di Torino, inizia a esibirsi in Francia, dove ottiene il primo grande successo con il suo spettacolo Le Plus Grand Cabaret du Monde.

Negli anni ’80 e ’90 si afferma in Europa, Nord America e Asia, portando in scena spettacoli teatrali unici che uniscono trasformismo, mimo, illusionismo e comicità. La sua consacrazione arriva con lo spettacolo Brachetti in Technicolor, che gli vale numerosi premi e riconoscimenti. Appuntamento questa sera alle 21, al Teatro Galleria di Legnano. Ch. So.