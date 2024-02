La grande boxe. In palio i pass per le Olimpiadi

Verso Parigi, da Busto Arsizio per le Olimpiadi. Domenica il via ufficiale alle qualificazioni, con il Boxing Road To Paris 1st World Qualifying Tournament, in programma all’E-Work Arena di Busto Arsizio dal 3 all’11 marzo. Un evento organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana - Loc Busto Arsizio, su designazione del Coni, che, sotto la supervisione della Paris Boxing Unit (Cio) e con il grande sostegno del Ministero per lo Sport e i Giovani – Dipartimento per lo Sport, il patronato della Regione e il patrocinio dal Comune di Busto Arsizio, di Federalberghi Varese, della Camera di Commercio e di Sea Airports, può contare su una rete sinergica con numerosi prestigiosi sponsor. A sottolineare l’impegno e gli sforzi organizzativi i numeri, presentati nella Sala del Consiglio comunale a Palazzo Gilardoni: 633 atleti (233 donne), i migliori a livello mondiale, che, in rappresentanza di ben 115 team si contenderanno 49 pass olimpici. Un numero importante, con 21 pass alle donne in 13 categorie di peso (6 femminili). Ha dichiarato il sindaco Emanuele Antonelli: "Siamo orgogliosi di poter ospitare un torneo così importante e convinti di regalare alla città giorni meravigliosi". Tutto partirà dall’E-Work Arena, impianto all’avanguardia anche sul piano della sostenibilità ambientale, che valorizzerà la lunga tradizione pugilistica del territorio. Sarà possibile acquistare i biglietti sito internet www.boxingbustoarsizio2024.com o sul portale Vivaticket. Per l’appuntamento con la grande boxe Trenord propone una tariffa speciale per raggiungere senz’auto da tutta la Lombardia il "Boxing World Tournament 2024", a Busto Arsizio. Si tratta di "Trenord Day Pass", biglietto che comprende al costo di 13 euro il viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia alle stazioni di Busto Arsizio o Busto Arsizio Nord. I ragazzi di età inferiore ai 14 anni viaggeranno gratis insieme al titolare di "Trenord Day Pass".R.F.