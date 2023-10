La Giunta perde un pezzo. Si dimette Laura Alfieri

La giunta nervianese perde un pezzo. Sono arrivate le dimissioni dell’assessore Laura Alfieri impegnata in Istruzione, sport, cultura e politiche giovanili. "Ci uniamo ai ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni - ha spiegato la lista civica Gente per Nerviano -. Il compito politico di Giunta è un onere gravoso che assorbe molto tempo ed energie, ma quando gli impegni personali e lavorativi richiedono ulteriore attenzione occorre purtroppo fare delle scelte, anche se difficili". A seguito delle dimissioni di Alfieri, il sindaco ha provveduto a ridistribuire le deleghe all’interno della squadra di governo: educazione, istruzione sono ora in mano a Carolina Re Depaolini che già detiene Servizi sociali mentre lo Sport passa a Flavio Cozzi che già si occupa di Informatizzazione. Resta al sindaco l’assessorato alla Cultura e biblioteca. "Oggi per me è diventato molto impegnativo e sempre più problematico riuscire a conciliare impegni lavorativi e privati con un’azione amministrativa efficace e continua" spiega Laura Alfieri nella lettera di dimissioni.