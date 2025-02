La Gdf a scuola. Lezione speciale sulla legalità

Studenti del Bernocchi in aula per una lezione speciale, studiata per informare ed educare ai temi della legalità economica. I ragazzi delle classi seconde e terze dell’Isis Bernocchi, infatti, hanno partecipato a un incontro dedicato che ha potuto contare su un docente d’eccezione, il tenente colonnello Biagio Maurizio Agosta, comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano. Diversi i temi toccati dall’incontro, a partire da un chiarimento circa i concetti di spesa pubblica, contribuzione e imposte. "La spesa pubblica di uno Stato serve a finanziare servizi pubblici come la scuola, gli ospedali, le infrastrutture, le Forze Armate", ha subito spiegato spiegato Agosta. Il comandante ha poi chiarito la differenza tra imposte e tasse, distinzione non chiara neppure a molti adulti, spiegando come le prime servano a finanziare le spese pubbliche, mentre le altre siano legate all’erogazione di un servizio specifico, per poi sottolineare quali siano i comportamenti corretti che i cittadini devono tenere per contribuire alle spese di uno Stato. L’incontro, che rientra tra i percorsi di educazione civica dell’Istituto, è stato utilizzato anche come momento di orientamento. P.G.