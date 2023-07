La funivia ha un nuovo gestore: l’impianto riparte con La Fenice

"Manca solo qualche formalità, ma finalmente la nostra funivia ha un nuovo gestore": ad annunciarlo è il sindaco di Curiglia con Monteviasco Nora Sahnane. Una notizia attesa da tempo nel piccolo comune dell’Alto Varesotto, che dal 2018 convive con i disagi della sospensione dell’impianto a fune che dalla località Ponte di Piero conduce fino al borgo di Monteviasco. Una data per la ripartenza ancora non c’è, ma è un passo avanti decisivo, a pochi giorni dall’annuncio di un nuovo gestore (in questo caso doppio: Atm e Avt) anche per la funicolare del Sacro Monte di Varese. Dopo i numerosi tentativi con bandi andati deserti, l’Agenzia del Tpl di Como, Lecco e Varese ha assegnato la gestione dell’impianto per una durata minima di otto mesi e fino a due anni alla cooperativa La Fenice. Ora devono essere effettuati sull’impianto i controlli di Ansfisa per ottenere l’autorizzazione al trasporto pubblico. "Di questo percorso che è sembrato infinito – dice il sindaco – manca l’ultimo chilometro. C’è ancora lavoro da fare ma oggi siamo più fiduciosi". L.C.