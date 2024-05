La Fondazione . Ticino Olona conferma Forte

Nuovo consiglio, presidente e vice presidente confermati: nella seduta del 29 aprile, infatti, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ticino Olona e Salvatore Forte e Marina Mignone sono stati riconfermati rispettivamente presidente e vice presidente del gruppo, così come sono stati rieletti anche due dei consiglieri in carica, vale a dire Paolo Cucchi e Daniele Pietro Giudici. Cinque, invece, i nomi nuovi del consiglio, che ora è così composto: Salvatore Forte (presidente), Marina Mignone (vice presidente), Vittorio Ateri, Paolo Cucchi, Daniele Pietro Giudici, Massimo Lampugnani, Claudio Pirola, Piero Refraschini e Giuseppe Scarpa. È stato eletto anche l’Organo di Controllo monocratico, nella persona di Carlo Lazzarini, e sono stati riconfermati i Probiviri: Davide Carugati, Pietro Cattaneo e Loredana Morlacchi. Questa governance rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio 2027. P.G.